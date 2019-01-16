Butler: "Minny'ye karşı kazanmak güzeldi tabii ki"

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Jimmy Butler, eski takımı Minnesota Timberwolves'a karşı galibiyet almanın "güzel bir şey" olduğunu söyledi.Butler, önceki gece Timberwolves'a karşı Philadelphia 76ers ile 149-107 galibiyete ulaşmıştı.Eski takımına karşı ilk maçında oynamış olan Butler, dördüncü çeyrekte tamamen kenarda oturmasından önce 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile birlikte 19 sayı kaydetmişti.Minnesota'yla yüzleşmek konusunda Butler,ifadelerini kullandı.Butler eski takımına karşı oynamak için motive olduysa da, bunu kesinlikle göstermedi. Tecrübeli oyuncu, maçı domine etmeye çalışmak yerine, oyunun akışında ilerlemeyi tercih etti: