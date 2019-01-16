Butler: "Minny'ye karşı kazanmak güzeldi tabii ki"

Jimmy Butler, eski takımı Minnesota Timberwolves'a karşı galibiyet almanın "güzel bir şey" olduğunu söyledi.
Butler, önceki gece Timberwolves'a karşı Philadelphia 76ers ile 149-107 galibiyete ulaşmıştı.
Eski takımına karşı ilk maçında oynamış olan Butler, dördüncü çeyrekte tamamen kenarda oturmasından önce 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile birlikte 19 sayı kaydetmişti.
Minnesota'yla yüzleşmek konusunda Butler, "Olacağını düşündüğüm her şey oldu. Bazı eski yüzleri gördüm. Çok trash-talk olmadı. Kimsenin bu şekilde yorumlamasını istemem. Ama onları yenmemiz güzeldi tabii ki."
ifadelerini kullandı.
Butler eski takımına karşı oynamak için motive olduysa da, bunu kesinlikle göstermedi. Tecrübeli oyuncu, maçı domine etmeye çalışmak yerine, oyunun akışında ilerlemeyi tercih etti: "Bu adamları yenmek istiyorum tabii ama her takımı yenmek istiyorum. Orası kesin. Ama dediğim gibi, evimizde kazanmak her zaman iyidir. Fark atarak kazanmak da hep harikadır, çünkü adamlarımız dinleniyor. Sadece Timberwolves'a karşı değil, her türlü galibiyeti kabul ederim."