Butler, Doğu'daki rakiplerine seslendi: "Kimseden kaçmıyoruz!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, takımının Doğu Konferansı'ndaki rakipleri Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Philadelphia 76ers ile rekabet etmeye hazır olduğunu söyledi.



Miami, birçok analist tarafından önümüzdeki sezonu Nets ve Bucks ekiplerinin aşağısında tamamlanması beklenen bir takım olarak gösterilmişti.



Doğu Konferansı'nın zirvesi için yarışacak ekiplerin Brooklyn ve Milwaukee oldukları düşüncesi yaygın olsa da, Butler, Bally Sports'un yakın zamanda yayınlanan bir podcastinde, Heat'in bu takımlarla karşılaşmaya hazır olduğunu açıkladı:



"Kimseden kaçmıyoruz. Asla kaçmayacağız ve hiç de kaçmadık. Ve bunun başka bir yolu yok. Bu takımların her birini tek tek geçmek zorundasınız. Bucks var, Nets var, Philly de var... Bunun farkındayız ve rekabet etmeye hazırız."



Geçen yılki playofflar Butler ve Heat açısından pek iyi gitmemiş, ekip Milwaukee Bucks tarafından süpürülmüş ve Heat yıldızı %29.7 şut isabetiyle yalnızca 14.5 sayı ortalamasında kalmıştı.



