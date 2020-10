Bursaspor Teknik Direktörü Er: 'Her maçı kazanmaya odaklı oynayacağız'

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, açıklamalarda bulundu.



Er, AA muhabirine, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kampa girerek değerlendirdiklerini, kampın hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.



Kondisyon ağırlıklı antrenman yapacaklarını, takımın eksikleri olduğunu ve kampta onları gidermeye çalışacaklarını anlatan Er, hafta sonu iki hazırlık maçı oynamak istediklerini, Bolu kampından sonra Bursa'ya döneceklerini kaydetti.



Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getiren Er, "Geçmişten gelen bazı sıkıntı ve problemler var. Başkanımız ve yönetim kurulu bununla ilgili ciddi çalışma içerisinde." ifadelerini kullandı.



Mevcut durumla ilgili neler yapılabileceğini konuştuklarını ve ona göre plan yaptıklarını belirten Er, "Biz bu mevcut kadromuzla, mevcut oyuncularımızla en iyi şekilde lige devam edeceğiz." diye konuştu.



- "Maç eksiğimiz var"



Er, takımda bulunan 3 futbolcu haricinde geçen sezonun ikinci yarısından sonra devam eden süreçte çok fazla maç oynayan oyuncusunun olmadığına işaret ederek, "Bu anlamda maç eksiğimiz var. Antrenman sayısı eksiğimiz var. Bu da maalesef içeride oyuncunun eksikliğine sebep oluyor. Maçlarda özellikle gol yedikten sonra bu problemi ciddi anlamda yaşadık. Bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden sonra mental olarak çok aşağılara düştük, puanlar kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde yaptıkları 4 maçta 4 puan aldıklarını hatırlatan Er, şunları kaydetti:



"Bu maçlarda minimum 7-8 puanımız olabilirdi. Bu hafta kaybettiğimiz 2 puan, geçen hafta evimizde oynadığımız karşılaşmada kornerden çok basit goller yedik. Bu hataları gidereceğiz. Takım savunmamıza dikkat edeceğiz. Gol atabiliyoruz. Her maçta öne geçtik. Burada tecrübeli oyuncularla beraber oyunu tutabilsek çok daha farklı sonuçlar da alabilirdik. Bunlardan ders çıkartacağız."



Er, milli maç için verilen aranın kendilerine iyi geleceğine inandığını ifade ederek, verilen aradan sonra çok daha farklı, çok daha iyi oynayan, ne yaptığını bilen ve her geçen gün üzerine koyan bir Bursaspor'u herkesin izleyeceğini belirtti.



- "Her takımın her takımı yenebileceğini düşünüyorum"



Ligde 7-8'inci haftadan sonra puan cetvelindeki yerlerin birçok şeyi belirleyeceğini anlatan Er, "İlk dört hafta sürprizlere de gebe. Çok yatırım yapan takımlar da var. Transfer ve para anlamında çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Her takımın her takımı yenebileceğini düşünüyorum. Takım olabilmek çok farklı bir şey. Biz de burada öyle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Gençler ve tecrübeli oyuncularla birlikte iyi bir harman yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Er, Bursaspor'un her maçı kazanabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, 4-5 hafta sonra sıralamayla, hedefle alakalı net bir şey söyleyebileceklerini dile getirdi.



- "Sancılı bir süreçten geçiyoruz"



Bursaspor'un hedefinin her zaman en üst sıralar olduğuna değinen Er, "Sancılı bir süreçten geçiyoruz, tarihin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyoruz. Biz her maçı kazanmaya odaklı oynayacağız. Oyuncularımız genç olduğu için onlara misyon ve hedef yüklemek istemiyoruz, bu anlamda çok erken. Her maçını kazanan, iyi futbol oynayan, keyif veren, vitrine genç oyuncular çıkartan takım olmak istiyoruz. Çok kaliteli genç oyuncularımız var." diye konuştu.



Bursaspor gibi büyük camiaların taraftarının çok önemli olduğunu dile getiren Er, sahalarında Adana Demirspor ve Giresunspor'a kaybettiklerini, iki maçta da oyuna iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini anımsattı.



Teknik direktör Er, takımın seyirciyle başka bir profile bürünebileceğini aktararak, seyircilerinin çok etkili olduğunu, maça direkt etki ettiğini, rakibi direkt baskı altına alabildiğini, bunun dezavantajını kendileri gibi takımların görebileceğini söyledi.