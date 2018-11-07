  •  
    Nicolas Anelka imzaladı Yeni görevi de açıklandı
  •  
    Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...
  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    İşte Beşiktaş'ın yeni gol umudu: "Büyük fırsat"
  •  
    Salih'ten Fenerbahçe ve transfer itirafları, mesaj

Bursaspor son 10 sezonun gerisinde kaldı

Bursaspor ilk 11 haftalar baz alındığında 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon yalnızca 13 puan toplarken, son 10 sezonda ise daha fazla puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA
Bursaspor son 10 sezonun gerisinde kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 16:09
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu futbol ile taraftarına umut aşılayan Bursaspor, buna karşın son yıllardaki grafiğinin gerisinde kaldı.

Oyununu skora çevirmekte zorlanan ve yalnızca 2 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, ligdeki ilk 11 haftalar baz alındığında son 10 sezonun en kötü performansını sergiledi. Bu sezon ligde 13 puan toplayabilen Bursaspor, daha önce son olarak 2007/08 sezonunda ilk 11 hafta sonunda 11 puan aldı.

GEÇEN SEZON 17 PUAN TOPLADI
Bursaspor, sezona en iyi başladığı süreçleri ise şampiyonluk yılı ve sonrasında geçirdi. Ligde tek şampiyonluğunu aldığı 2009/10 sezonunda yeşil beyazlılar, ilk 11 haftayı 23 puanda geçerken sonraki sezon aynı süreçte bu kez 25 puan topladı ve tarihinin de en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Son 2 sezonun sonlarına doğru ise küme düşme korkusu yaşayan Bursaspor, buna karşın geçen sezon ilk 11 maçını 17 puan, 2016/17 sezonunda da 21 puanla tamamlamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için