Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu futbol ile taraftarına umut aşılayan Bursaspor, buna karşın son yıllardaki grafiğinin gerisinde kaldı.



Oyununu skora çevirmekte zorlanan ve yalnızca 2 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, ligdeki ilk 11 haftalar baz alındığında son 10 sezonun en kötü performansını sergiledi. Bu sezon ligde 13 puan toplayabilen Bursaspor, daha önce son olarak 2007/08 sezonunda ilk 11 hafta sonunda 11 puan aldı.



Bursaspor, sezona en iyi başladığı süreçleri ise şampiyonluk yılı ve sonrasında geçirdi. Ligde tek şampiyonluğunu aldığı 2009/10 sezonunda yeşil beyazlılar, ilk 11 haftayı 23 puanda geçerken sonraki sezon aynı süreçte bu kez 25 puan topladı ve tarihinin de en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Son 2 sezonun sonlarına doğru ise küme düşme korkusu yaşayan Bursaspor, buna karşın geçen sezon ilk 11 maçını 17 puan, 2016/17 sezonunda da 21 puanla tamamlamıştı.