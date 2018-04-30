Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının son maçındaile, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'umağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Ev sahibinin golleri 29. dakikadave 35. dakikadakaydetti. Konyaspor'un tek sayısını 89. dakikada penaltıdanattı.Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 39'a yükseltirken 10. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile 15. sırada kaldı. Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Galatasaray yenilgisinin ardından 2. mağlubiyetini aldı. Konyaspor, ayrıca 5 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.Düşme hattından uzaklaşamayan Atiker Konyaspor, haftaya küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.12. Akhisar (36)13. Alanyaspor (35)14. Antalyaspor (35)15. Konyaspor (32)16. Osmanlıspor (32)17. Gençlerbirliği (30)Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.7. dakikada Bursaspor'un rakip takım yarı sahasının ortalarında kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Shehu'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.29. dakikada Bursaspor Senegalli golcüsü Moussa Sow'un golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında, Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Yardımcı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bekleyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.35. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Atiker Konyaspor ceza sahası sağ çaprazında topu alan Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru yaptığı vuruşta, arka direkte bulunan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının kapanış maçında Bursaspor, Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.50. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Bora'nın şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa tek hamlede sahip oldu.51. dakikada Batalla'nın pasıyla konuk takım ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen meşin yuvarlak, yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma taca gönderdi.56. dakikada Jahovic'in pasıyla Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in vuruşunda, Harun Tekin gole izin vermedi.67. dakikada Batalla'nın pasıyla Atiker Konyaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.88. dakikada konuk takımın Bursaspor ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu Orkan Çınar kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direkten ceza sahasına döndü. Hava topu mücadelesi sırasında Ekong'un Jonsson'a faul yaptığı kararını veren hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.89. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 2-1.90+5. dakikada konuk takım atağında Orkan Çınar'ın uzaktan vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'den dönerek ceza sahası içinde Vedat Bora'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.