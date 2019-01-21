GEZER: "ÇOK AÇIK, NET BİR FAUL"

nın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Bursaspor Aytaç Kara ile ağları buldu ve Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi.Bunun üzerine Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, pozisyon öncesinde Valbuena'ya faul olduğu iddiasıyla Cüneyt Çakır ve ekibine itiraz etti.Çakır, VAR odasından gelen "izleme" önerisinin ardından monitore giderek pozisyonu izledi. Bu sırada yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı da yanına çağırarak pozisyonla ilgili bir şey sordu ve Türkiye'de bu konuda bir ilke imza atmış oldu.Yapılan incelemenin ardından Çakır kararını değiştirmedi ve Bursaspor'un golünün nizami olduğu yönünde karar vererek, santrayı gösterdi.Hakem yorumcusu, eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyonu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi ve net bir faul olduğunu söyledi.Çok net bir faul olduğunu belirten Gezer, "Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya yapılan faul. Ben kendimi taksam, faul olmaz ama Bursaspor'da oyuncu kontrolsüz geliyor. Bu çok açık, net faul. Bu kadar kritik bir pozisyon 10-15 saniyede VAR ile çözülmez" dedi.