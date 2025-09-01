Burnley, Florentino Luis'i kadroya katıyor!

Burnley, Benfica'dan orta saha oyuncusu Florentino Luis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Luis'in zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşma sağladı.



Burnley, bu transfer için Benfica'ya 2+24 milyon euro ödeyecek.



Luis transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.



