Burnley, Florentino Luis'i kadroya katıyor!

Burnley, Florentino Luis'in zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşma sağladı.

calendar 01 Eylül 2025 10:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Burnley, Benfica'dan orta saha oyuncusu Florentino Luis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Luis'in zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşma sağladı.

Burnley, bu transfer için Benfica'ya 2+24 milyon euro ödeyecek.

Luis transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

