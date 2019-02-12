Morali de yerinde

Beşiktaş evinde Bursaspor'u 2-0 yenerken iki golün de sahibi olan Burak Yılmaz, bu sezon çıktığı on maçta yedi defa fileleri havalandırmış oldu.Kariyerine Antalyaspor'da başladıktan sonra Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trazbzonspor ve Galatasaray formalarını giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Çin macerasından sonra yeniden Trabzonspor'a dönmüş ve geçtiğimiz ocak ayı transfer döneminde "Yuvam" dediği Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.Burak Yılmaz geçen sezonun devre arasında Cenk Tosun'un Everton'a transfere olmasından bu yana golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'a ilaç oldu. Bursaspor maçında attığı iki gol de birinci sınıf golcü vuruşuydu.Siyah-beyazlı taraftarlar da uzun süre sonra takımda gerçek bir golcüyü seyretmenin keyfini yaşadılar.İstatistiklere bakıldığında Burak Yılmaz'ın performansını yıllar geçtikçe daha da artırdığı görülüyor.Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, 8 milyon avro bonservis bedeliyle yolunu tuttuğu Çin'de 28 maçta 19 defa fileleri havalandırmayı başarmıştı. Trabzonspor'a transfer olduktan sonra da gollerine devam Burak, 25 maçta 23 defa ağları sarstı.Ara transfer döneminde Teknik Direktör Şenol Güneş'in ısrarları sonucunda Beşiktaş'a dönen 33 yaşındaki yıldız, üç maçta iki gole ulaşmış durumda.Bursaspor maçında taraftarlarla da barışan golcü oyuncunun, moralinin de yerine gelmesiyle birlikte performansını daha da artırması bekleniyor.