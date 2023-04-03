Burak Yılmaz'dan Fortuna Sittard'a veda mesajı

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan Fortuna Sittard'a veda mesajı
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03 Nisan 2023 02:01
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1'lik Groningen galibiyetinin ardından Instagram'dan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

YUHALANDI

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

KULÜP ŞAŞKIN

Burak Yılmaz'ın paylaşımının ardından açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars,  "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, ingilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.



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