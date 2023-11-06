Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.
Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü yakasından sert bir şekilde tuttuğu ve performansıyla ilgili eleştirmesini açıkladıktan sonra başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini dile getirdi. "Seçime kadar ben devam edeceksem, başkandan ufak isteklerim olacak" diyen Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu.
Takımdaki sorunlardan bahseden Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.
Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.
Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü yakasından sert bir şekilde tuttuğu ve performansıyla ilgili eleştirmesini açıkladıktan sonra başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini dile getirdi. "Seçime kadar ben devam edeceksem, başkandan ufak isteklerim olacak" diyen Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu.
Takımdaki sorunlardan bahseden Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.
Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.