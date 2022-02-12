Burak Elmas: '2-3 atacağımız maçta her şey dönüyor'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor maçı için açıklamalarda bulundu.



Elmas, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Trabzon maçında ilk yarıdaki futbolu ligimizde oynayan yok. Bu sene o kadar çok kırılma anı yaşadık ki, kolay değil. 2-3 atacağımız bir maçta her şey dönüyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Trabzonspor'u Nef Stadyumu'nda konuk ettiği mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.





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