Burak Elmas: "2-3 atacağımız maçta her şey dönüyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'de 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçı için konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: '2-3 atacağımız maçta her şey dönüyor'
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12 Şubat 2022 11:01
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor maçı için açıklamalarda bulundu.

Elmas, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Trabzon maçında ilk yarıdaki futbolu ligimizde oynayan yok. Bu sene o kadar çok kırılma anı yaşadık ki, kolay değil. 2-3 atacağımız bir maçta her şey dönüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trabzonspor'u Nef Stadyumu'nda konuk ettiği mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

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