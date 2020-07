Bulgaristan'da koronavirüs testinde hata pahalıya patladı

Yapılan test sonucu hatasının ardından Bulgaristan 1. Futbol Lig ekiplerinden Tsarsko Selo ile Cherno More takımlarında en az 20 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.



Bulgaristan'da oyunculara maç öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde yaşanan hata, ağır sonuçlara yol açmış olabilir.



Tsarsko Selo ile Cherno More takımları arasında geçen hafta perşembe günü yapılan lig karşılaşmasında forma giyen bir oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu, maç sonrasında anlaşıldı.



Testi gerçekleştiren laboratuvar, maçta forma giyen Tsarsko Selolu savunma oyuncusu Martin Kavdanski'nin test sonucunda hata yapıldığını ve futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini maçtan sonraki gün duyurdu.



Tsarsko Selo Kulübünden yapılan açıklamada ise söz konusu karşılaşma öncesi takıma yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı vurgulandı. Yaşananların ardından takıma yapılan testte oyuncular Ivaylo Ivanov, Iliya Dzhamov ve Kiril Troharov'un sonucunun pozitif çıktığı da belirtildi.



Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, Tsarsko Selo'nun sahibi Stoyne Manolov'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi.



Cherno More Kulübü ise bugün yapılan testte 16 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve takımın karantinaya alındığını açıkladı.