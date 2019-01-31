Bülent Uygun: 'El Kabir'i transfer ettik'

Katar'ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk teknik adam Bülent Uygun, Ankaragücü'nden El Kabir'i transfer ettiklerini açıkladı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Uygun, "Ankaragücü'nde forma giyen El Kabir'le anlaşma sağladık. Takımımıza Arap oyuncu kontenjanı açılınca biz de El Kabir'le prensipte anlaştık." dedi.
Anlaşma şartlarıyla ilgili de konuşan Türk teknik adam, "Kendisiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Ankaragücü kulübüne 350 bin dolar bonservis bedeli ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Radyospor'a açıklamalarda bulunan Uygun, "Ankaragücü'nde forma giyen El Kabir'le anlaşma sağladık. Takımımıza Arap oyuncu kontenjanı açılınca biz de El Kabir'le prensipte anlaştık." dedi.
Anlaşma şartlarıyla ilgili de konuşan Türk teknik adam, "Kendisiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Ankaragücü kulübüne 350 bin dolar bonservis bedeli ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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