Bülent Uygun: 'Bir şehrin vebalini taşırsınız'

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun , sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, " Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Ligi forse eden bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. " dedi.



"BİR ŞEHRİN VEBALİNİ TAŞIRSINIZ"



Beşiktaş'la çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Uygun, "Gerek camiamız gerekse şehrimiz adına her maç gibi bu da önemli bir maç. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini, gerek yüreğimizdeki cesaretimizi gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek sahada taraftarımızın mutlu olabileceği şekilde uygulamak ve kazanan taraf olmak istiyoruz. Şampiyonluk psikolojisi mutluluk psikolojisidir. Bu süreç içerisinde sizin her seferinde gerek kaliteli ayaklarınız, oyun anlayışınız, taktiğiniz ve sisteminizle beraber başarıyı yakalama ve bu başarı yolunda arada sırada düşüş olsa da kalkarak yolunuza devam edersiniz. Sezon sonunda şampiyon olmasanız bile genel örf ve adetiniz itibari ile tekrar oynarsınız. Ama düşme psikolojisi mutsuzluk psikolojisidir. Dolayısı ile bu süreç içerisinde anksiyete olursunuz psikolojisiniz bozulur, huzurunuz bozulur, bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi olumsuz etkiler. Sizde kaygılar meydana gelir. Bu da çok zordur. Bilgi ister, tecrübe ister, bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkabilmek için de çok mücadele etmek gerekir. Bir şehrin vebalini taşırsınız ve bu şehrin vebali ile göstermeniz gereken performans vardır. İşte orada o şehrin severlerinin, o formayı sevenlerinin her birinin söylemi de desteği de çok önemlidir. Ve o süreci bu şekilde doğru atlatır ve başarırsınız" dedi.



"İNANANLAR İNANDIKLARINI BAŞARMIŞLARDIR"



8 hafta arka arkaya kazanılamayan bir psikoloji ile birlikte geldiğini hatırlatan Uygun, "Geldiğimiz nokta evet arada bir istemesek de kaybediyoruz. Ama bu sürecin içerisinde de gerek 15'e yakın covidli futbolcumuzun olup 15 gün onların idman yapamadığı bir ortamda sakatlıkların 2-3 ay olduğu bir ortamda, takım mühendisliği ve kadro yapısı yaşanan sendromlarla birlikte bazen ufak tefek sıkıntılar yaşasak da camiamızı mutlu etmek için geldiğimiz günden beri çabalıyoruz. Güzel şeyler başardık. Bundan sonra güzel şeyler başaracağız. Onların sevgisi ve saygısı bizler için önemli. Şehirlerde böyle önemli maçları kazandığınız zaman orada bir mutluluk olur, sevgi olur, coşku olur. Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek bir yapı oluşur. Kalan 5 maçta alacağımız galibiyetlerle birlikte inşallah gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Takımımız bundan sonraki süreçte, yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım olabilmesi adına gerekli çalışmalara başlayacağız. İnanıyorum ki inananlar inandıklarını başarmıştır. Biz de kalan 5 maçta bunu başaracağız" diye konuştu.



"KİMİ OYNATIRSAK ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"



Takımdaki sakat oyunculara değinen Uygun , şöyle konuştu:



"Boldrin'in dizinden problemi vardı ama dün idmana çıktı. Takımla birlikte fazla zorlamadan koşusunu yaptı. Bugün de antrenmanda deneyeceğiz. Büyük bir ihtimalle oynayacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle iğne yaparak oynatırız diye düşünüyorum. Onun dışında Abdullah Durak da dün idmana başladı ama onun kasık bölgesinde uzun süredir sakatlığı var. Onun durumu zor. Donsah, 2-3 ay sonra döndü. Fizik kondisyon açısından hazır değil. Remy, kendisi de söyledi, tam hazır değil. Onun da zamana ihtiyacı var. Soderlund da tam hazırlanamadı. Skoda'nın yaşadığı problemler var. Bizim gibi takımlarda bu tür problemler sendrom yapıyor. Takım kurgusunda bayağı zorluklar yaşıyoruz. Ama kimi oynatırsak elinden geleni yapacaktır."



Uygun , 15 oyuncunun sözleşmesinin bittiğini de belirterek, "Onlarla ilgili yönetimle tekrar planlamayı yapacağız. Takım mühendisliğini, sistemini, bütçemize uygun hem genç hem de yetenekli oyuncuları ve geleceğimizi planlama adına altyapıdaki yetenekleri hepsini birleştireceğiz. En doğru, en güzelini yapmaya çalışacağız. Taraftarımızın gurur duyduğu bir takımı inşallah yeni sezonda hayata geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



