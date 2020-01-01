Budenholzer: "Giannis, tamamen iyileşti!"

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun sezon askıya alınmadan önce Los Angeles Lakers'a karşı sol dizinden geçirdiği küçük burkulmadan tamamen iyileştiğini söyledi.



Antetokounmpo, 6 Mart'ta sakatlanmış ve ertesi hafta sezon askıya alındığından beri tekrar oynamamıştı.



"Giannis'in tamamen sağlıklı olması bizim için büyük bir avantaj. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak harika bir noktada. Oynamaya devam etseydik, işlerin nasıl gideceğini kim bilebilirdi? Giannis'in birkaç hafta kaçırmış olabileceğini söylemenin güvenli olacağından emin değilim. Daha az olabilir miydi? Belki. Daha fazla olabilir miydi? Belki de. Sadece biraz geriye bakıp 'Vay canına, acaba o noktada ne olurdu' diyebiliriz. Ama en önemli şey şu an sağlıklı olması."



Budenholzer, Orlando'da Bucks'ın ev sahibi avantajlarını kaybetmesi konusunun üzerinde durmadığını da sözlerine ekledi:



"En azından bize oynama şansı verildi. Eğer bu takımın ne kadar ileri gidebileceğini görme veya hiç playofflara ulaşma şansı olmasaydı, çok daha kötü olurdu."



