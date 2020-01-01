Bucks, Giannis'i supermax'i imzalamasa bile takas etmek istemiyor

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'yu, supermax sözleşme uzatmasını imzalamasa bile takas etme niyeti olmadığı iddia edildi.



Giannis, bu ölü sezonda bir supermax sözleşme uzatması için uygun konuma gelecek. Bunu reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak.



ESPN'den Tim Bontemps, durumu şu şekilde açıkladı:



"Birden fazla kaynak, Milwaukee'nin, Giannis uzatmayı pas geçerse, kendisini takas etmeye çalışmayacağını kesin olarak söyledi. Bunun yerine, Bucks kadrolarını iyileştirmeye çalışacak ve gelecek seneyi, Antetokounmpo'ya neden kalması gerektiğini göstermek için kullanacak.



Beklemek, önümüzdeki 12 ay boyunca Antetokounmpo'ya Milwaukee'ye göre maksimum avantaj sağlayacaktır. Eğer Bucks, ekibi iyileştirmek için maaş bordrolarına ekleme yapmaya istekli ise, Milwaukee takaslarda önemli bir yükseltme yapabilir (ana varlıklar konusunda yetersiz olmasına rağmen)."



Antetokounmpo ve Bucks, son iki normal sezonu NBA'deki en iyi dereceyle bitirmiş, ancak Finallere ulaşamamışlardı.



