Bu ligin kralı sensin

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2002 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımımızın ilk golünü kim atmıştır?" Bu sorunun yanıtını biliyorsan hemen katıl! Bu ligin kralı sen ol!
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400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığından taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri
İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor
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