27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Bruno Lage: "Kerem çok profesyonel"

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ağustos 2025 01:06 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 01:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bruno Lage: 'Kerem çok profesyonel'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Lage, takımının performansından memnun olduğunu ifade ederken, Barreiro'ya özel övgüler yağdırdı.

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmalarını değerlendirdi. Lage, maçın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve oyuncularının duygusal olarak doğru bir performans sergilediklerini belirtti:

"Amacımız kazanmak ve duygusal kontrolü çok iyi sağlamaktı. Taraftarların coşkusuna kapılmamak, stratejimizi uygulamak gerekiyordu. Oyunun kontrolünü ele aldık ve bunu başardık. 90 dakikayı çok iyi geçirdik, kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantiledik."


Lage, maç öncesi Carvalhal hocadan Barreiro ve Tino'nun rollerini açıklamasını istediğini ve Barreiro'nun sadece bir ön libero olmadığını vurguladı:

"Barreiro harika bir oyun çıkardı. Onun rolünü insanların anlaması önemli; onunla oynandığında sadece bir ön libero yok."

TAKIM OYUNU VE STRATEJİ

Lage, Benfica'nın oyunu doğru yorumladığını ve ikinci toplarda etkili olduklarını belirtti:

"İkinci toplar önemliydi, ama daha da önemlisi oyunun anlarını iyi yorumlamak. Hangi alanda hücum yapılabileceğini anlamak çok önemliydi. Oyuncular 90 dakika boyunca çok iyi bir oyun planı uyguladı, hedeflerimizden birini daha başardık. Taraftarlarımız, Avrupa gecelerini yaşamak için bunu hak ediyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU

Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri değerlendirirken oyuncuyu övdü:

"Hep söylüyorum, teklif gelirse, Kerem Aktürkoğlu budur. Mükemmel bir oyuncu, profesyonel ve harika bir insan."

Lage, sıradaki hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Şimdi Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve ana hedefimiz Alverca'da 3 puanı almak."

"BU KONUYLA YÖNETİM İLGİLENİYOR"

"Kerem Aktürkoğlu', Benfica'da kalacak mı?" sorusuna Lage, "Transferin kapanmasına kadar kalması gerekecektir. Kendisi ya da başka bir futbolcumuz için teklif gelmediği sürece mevcut futbolcularımız takımda kalacaktır. Bu konuyla yönetim ilgileniyor." cevabını verdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.