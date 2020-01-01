Brown, "NBA'e ait olduğunu hissettiği" anı belirtti!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, NBA'e ait olduğunu hissettiği anın hangisi olduğunu açıkladı.



Brown, bu anın kariyerine ilk kez ilk beş başladığında, LeBron James ile karşılaştığı anda gerçekleştiğini belirtti.



Brown, New England Sports Network'ten Alexandra Francisco'ya şunları söyledi:



"Cleveland'da Cavaliers'a karşı oynuyorduk. Maçtan önce (başantrenör) Brad (Stevens) bana ilk beş başlayacağımı söylemişti. NBA'deki ilk kez başlangıç kadrosuna çıkacağım zaman, LeBron ile eşleşeceğimi söylediler.



19 yaşındaydım ve oldukça iyi bir maç çıkarmıştım. Neredeyse maçı kazanıyorduk ve buna benim de katkım oluyordu. LeBron'a karşı ilk kez ilk beş başladığımda 19 sayı atmıştım. Bu güzel bir 'Ben buraya aidim' anıydı."



O zamandan beri, Brown Boston'ın yıldızı haline gelmiş ve geçtiğimiz sezon 20.3 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları ile bir çıkış yapmıştı.



