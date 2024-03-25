Brooklyn Nets'in hâlâ takıma yeni yıldız katabileceğine inandığı iddia edildi.



Nets muhabiri Brian Lewis, Nets yöneticilerinin üst düzey oyuncuların hala New York'ta oynamak isteyeceklerinden emin olduklarını aktardı:



"Bu oyuncuları alabileceklerini düşünüyorlar. %100 buna inanıyorlar... Bu adamların halen New York'ta oynamak isteyeceğine inanıyorlar... Menajerler ve oyuncularla konuşurken, oyuncuları oraya çekebileceklerini düşünüyorlar."



Nets, kısa bir süre önce, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ın olduğu kadrosuyla Doğu Konferansı'nın favorileri arasındaydı. Ondan önce D'Angelo Russell, Deron Williams ve Brook Lopez gibi onları rekabetçi kılan yıldızlar da kadrodaydı.



Ancak bu sezon sahip oldukları tek oyuncu Ben Simmons, takımın en çok kazanan oyuncusu olmasına rağmen son üç sezonda sadece 57 maç oynamış ve maç başına 6,7 sayı ortalaması yakalayabilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU