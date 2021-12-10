Brendan Rogers: "Konferans Ligi'nin ne olduğunu bile bilmiyorum"

İngilter Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Teknik Direktörü Brendan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'ye yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Brendan Rogers: 'Konferans Ligi'nin ne olduğunu bile bilmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2021 18:49
İngiliz ekiplerinden Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'ye yenilerek Konferans Ligi'ne düşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Brendan Rogers yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, bunun ne tür bir turnuva olduğunu bile bilmiyorum. Ben Avrupa Ligi'nde grup aşamasını kazanmaya ya da en azından ikinci sırayı almaya odaklanmıştım." şeklinde konuştu.

Rogers ayrıca, "Turnuvaya saygısızlık etmek istemem ama bununla ilgili bir fikrim olduğundan gerçekten emin değilim. Kesinlikle her şeyi öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Grubunu 3. bitiren İngiliz kulübü, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.