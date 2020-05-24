Branca: 'Messi'yi çok istedik ama gelmedi'

"O TARİHİN EN İYİSİ"

Inter'in eski sportif direktörü'nın süperstarı'yi transfer etmek için yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını söyledi.Arjantinli oyuncunun önceliğinin para olmadığını belirten yönetici, "" ifadelerini kullandı.Inter'in o dönem başkanı olan Massimo Moratti de, "O her takımın rüyası ancak Barcelona'dan ayrılmayacak. Tarihin en iyi futbolcusu" dedi.Rekorların adamı 32 yaşındaki Lionel Messi'nin kariyerinde 6 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.