Bosna Hersek Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aziz Bekir oldu. Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, erkek basketbol takımının başına başantrenör Aziz Bekir'in getirildiği duyuruldu.



"EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekir, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri için az bir zamanın kaldığını dile getirip, "Yapılacak çok iş var. Önümüzdeki dönemde en iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



AZİZ BEKİR'İN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR



Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Türkiye'ye yerleşen Bekir, PTT ile Ülkerspor formaları giyerken, Darüşşafaka, Royal Halı Gaziantep, Torku Konyaspor ve Uşak Sportif takımlarını çalıştırdı. Bekir, A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Bogdan Tanjevic'in de yardımcılığını üstlenmişti.





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