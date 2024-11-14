Boks tarihine geçecek maç: Mike Tyson - Jake Paul

Mike Tyson ile Jake Paul arasında oynanacak boks maçı, boks tarihinin en pahalı bileti ile satılacak.

, Fotoğraf; AA
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Boks tarihine geçecek maç: Mike Tyson - Jake Paul
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14 Kasım 2024 10:32
Son güncelleme 14 Kasım 2024 11:05
Kariyerini 2005'te noktalayan Mike Tyson ve YouTube yayıncılığından boksörlüğe adım atan Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak.

İkili iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek. Boks dünyasının merakla beklediği maça geri sayım başlarken, iki sporcunun da 80 milyon doları bölüşeceği öğrenildi.

Kritik maç 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Netflix'te yayınlanacak.

NFL takımlarından Dallas Cowboys'un 80 bin kapasiteli AT&T stadında oynanacak boks maçının ring kenarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında satılıyor.

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

Öte yandan boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı. Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesinin iki milyon dolar olduğu görüldü.

VIP biletlerin sahiplari, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak. Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.

Tyson, boks kariyerindeki son maçına 11 Haziran 2005'te çıkmış ve emekli olmuştu. 58 yaşındaki efsane boksör, kariyerinde çıktığı 56 maçın 50'sini kazanmıştı. Üstelik 44'ünde rakiplerini nakavt etmişti.

Boks kariyeri başlayalı 1 yıl olan Jake Paul ise çıktığı 11 maçın 10'unda rakiplerini mağlup etti. 

 

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