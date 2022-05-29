TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Bodrumspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.



İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bodrumspor, 3-0'lık skorla kazandı.



Bodrumspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın ve 53. dakikada Cenk Şen kaydetti.



Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam, 90. ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Daha önce Pendikspor ve Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig vizesi almıştı.





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