Bir NBA yöneticisi: "Asıl meşruluğu sorgulanabilir sezon, bu sezon!"

Bir NBA yöneticisi, 2020-21 sezonunun "meşruluğunun sorgulanabilir" olacağını iddia etti.



KOVID-19 salgını nedeniyle NBA, 2020 sezonunun devamını sağlamak için sert önlemler almak zorunda kalmıştı. Orlando'da, karantina altında, önceki sezon şampiyonluğun koşulları alışılmadık bir şekildeydi ve birçok kişi için, son NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'ın kazandığı şampiyonluk, pek meşru değildi.



Ancak, Heavy.com'dan Sean Deveney aracılığıyla bir lig yöneticisine göre, bu sezon NBA'in mevcut durumu yüzünden, bu meşruluk daha da sorgulanabilir olabilir:



"Bir NBA yöneticisi, bu sezon için şunu söyledi: 'Bubble'ı unutun... asıl meşruluğu sorgulanabilir sezon, bu sezon olacak.'"



Başka bir salgını önlemek için NBA, oyuncuları uzun süre izole edecek katı karantina kuralları uyguluyor. Tehdit her an ortaya çıkabilecekken, bu durumun sezonu ve playoffları nasıl etkileyeceği ve herhangi bir anda hangi oyuncuların müsait olup olmayacağı ise belirsiz durumda.



