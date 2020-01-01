Bir GM: "Hiçbir NBA takımı, 2021'de elindeki paradan yemeyecek"

Bir NBA yöneticisi "hiçbir NBA takımının 2020-21 sezonunda işletme giderlerini, ellerindeki gelirlerden harcamayacağını" söyledi.



NBA'in arenadaki seyirciler ve en iyi senaryo kapsamında sınırlı seyircilerle 2020-21 sezonunu oynama olasılığı düşükken, ligin finansal görünümü, Mart ayında KOVID-19 salgını başlamadan önce belirsiz ve çok az umut verici konumda.



Başkan Adam Silver, NBA'in bir zamanlar öngörülen 8.4 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık yüzde 40'ının arenalardan geldiğini açıklamıştı.



Bir NBA yöneticisi, "Gerçek şu ki, işler o kadar hızlı değişiyor ki, gelecek sezona gelince, yapabileceğimiz en ilk adımı atmak ve bir tahminde bulunmaktır. Gerçek şu ki, muhtemelen kimse elindeki gelirden yemeyecek. Tek soru, her birimizin ne kadar kaybedeceğidir." şeklinde konuştu.



Ligin nakit eksikliğini hesaba katmasına yardımcı olmak için, NBA, oyuncuların maaşlarının yüzde 10'unun aksine, 20'sini emanet olarak tutabilir.



