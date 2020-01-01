Bir GM: "Durant, kariyerinin en kötü yılını geçirecek"

Bir NBA yöneticisi Brooklyn Nets'in süper yıldızı Kevin Durant'in "muhtemelen kariyerinin en kötü yılını geçireceğini" söyledi.



Lig çevresindeki bazı insanlar, Durant'in daha önce olduğu oyuncuya yakın bir performansla geri dönebileceğinden umutlu olsalar da, yaşının (gelecek sezon 32) ve sakatlığının ciddiyeti, bazılarının kendisiyle ilgili şüpheye düşmesine neden oluyor.



Bir yönetici, Durant'in kariyerinin en kötü yılını geçireceğini söyledi:



"Bence Durant muhtemelen kariyerinin en kötü yılını geçirecek. Onun bir suçu yok, ama insanlar aşil sakatlıklarından öylece dönüp ligin altını üstüne getirmezler. Her şey göreceli. Kariyerinin en kötü yılında bile, ligdeki en iyi 25. oyuncu olabilir ve 50 maç kazanabilir. Bazı hamleler dışında, onları gerçekçi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Aşil sakatlığından sonra dominant oyuncuların aynı seviyeye geri dönmeleri nadirdir. Özellikle 31 yaşında olan Durant için, büyük bir engel teşkil edeceğini belirtmek gereksiz görünüyor."



Brooklyn Nets'in Doğu'nun en iyi takımları arasında olup olmaması, Durant ve Kyrie Irving'in sağlığına bağlı olacak.



