Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups'ın geleceği, NBA çevrelerinde merakla takip ediliyor.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre, Billups ve Blazers arasında ayrılık olasılığı, sezon öncesi ve sezon boyunca gündeme gelmişti.



Ancak son dönemde takımın gösterdiği gelişim, bu durumun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Portland'ın Billups'ın sözleşmesinin opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ya da ona yeni bir teklif sunup sunmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.



Blazers, Billups'ı tutmamaya karar verirse, Billups'ın çok hızlı bir şekilde ligde aranan bir koç adayı haline geleceği ve "istekli koçluk serbest ajansı" olacağı öngörülüyor.



Bu gelişmeler, sezon ilerledikçe NBA'deki koçluk değişimlerini etkileyebilir.



