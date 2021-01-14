Beşiktaş'tan Salih ve Kenan için pazarlık

Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düssseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlıların Salih Özcan'ı da renklerine bağlamaya çalıştığı öğrenildi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'tan Salih ve Kenan için pazarlık
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14 Ocak 2021 12:20
Siyah-beyazlıların sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki golcü futbolcu için resmi teklif yaptığı ve Alman kulübünden cevap beklediği öğrenildi.

Bundesliga'ya dönme mücadelesi veren Düsseldorf'un Kenan'ı bırakmak istemediği ancak Beşiktaş'ın da ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Kulüplerin kısa süre içinde imzaları atabileceği aksi halde ise Karaman'ın sezon sonunda bedelsiz olarak siyah-beyazlı ekibe geleceği belirtildi.

Kartal'ın, Bundesliga ekibi Köln'de top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı da renklerine bağlamaya çalıştığı öğrenildi. Kenan Karaman gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Salih için Alman ekibine teklif yapıldığı ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Köln'de ilk 11'de düzenli şans bulan genç oyuncu 16 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.



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