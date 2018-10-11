Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!

Atikerile Beşiktaş arasında geçtiğimiz pazar günü Konya'da oynanan olaylı U21 Ligi maçının yankıları sürüyor.Önceki gün Atiker Konyasporlu bir grup taraftarın, U-21 takımı oyuncularına ve teknik heyetine baklava ve çiçek vermesi, siyah-beyazlıların tepkisini çekti., hazırlanacak hukuki başvuru dosyasına bu görüntüleri de koyacağı belirlendi.Çiçekle poz veren Atiker Konyasporlu antrenör Haldun Üstel'in, Beşiktaşlı oyuncu Hazal Torunoğulları'na karşılaşma sonrası yumruk atan kişi olduğu ortaya çıktı.Yaşananlar nedeniyle özür bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin son çiçek olayı nedeniyle büyük bir şaşkınlığa uğradığı aktarıldı.