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Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz pazar günü Konya'da oynanan olaylı U21 Ligi maçının yankıları sürüyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!
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11 Ekim 2018 06:07
Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz pazar günü Konya'da oynanan olaylı U21 Ligi maçının yankıları sürüyor.

Önceki gün Atiker Konyasporlu bir grup taraftarın, U-21 takımı oyuncularına ve teknik heyetine baklava ve çiçek vermesi, siyah-beyazlıların tepkisini çekti.

Beşiktaş'ın, hazırlanacak hukuki başvuru dosyasına bu görüntüleri de koyacağı belirlendi.

Çiçekle poz veren Atiker Konyasporlu antrenör Haldun Üstel'in, Beşiktaşlı oyuncu Hazal Torunoğulları'na karşılaşma sonrası yumruk atan kişi olduğu ortaya çıktı.

Yaşananlar nedeniyle özür bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin son çiçek olayı nedeniyle büyük bir şaşkınlığa uğradığı aktarıldı.

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