Beşiktaş'ta transferler için Şampiyonlar Ligi telaşı

Transferde yoğun bir çalışma yürüten Beşiktaş'ta kritik bir sürece girildi. Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engeli olan PAOK maçını kazasız belasız geçebilmek için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın önünde 5 gün kaldı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; 20 Ağustos'ta saat 00.00'da son listeyi vermek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi, başta Bernard Mensah'ın transferi olmak üzere birçok resmi evrakı yetiştirmek zorunda. 2. ön eleme turunda PAOK ile eşleştikten sonra, Nsakala ve Welinton'u transfer eden, iç transferde de Atiba Hutchinson ile anlaşarak defansif orta sahasını güçlendiren siyah-beyazlılar, Mensah'ı da bitirerek Mohammed Elneny'nin boşluğunu doldurmaya çalışacak.



Burak Yılmaz'ın gitmesinden sonra henüz bir forvetle anlaşamayan, Mario Balotelli'nin ise Sergen Yalçın'ın onayına takılması nedeniyle golcü sıkıntısı çeken yönetim, çok az ihtimal de olsa bir forveti yetiştirmeyi çabalayacak. Bu konuda Sergen Yalçın ile görüşen Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın isteğiyle tüm enerjisini Mensah'a verdi.



SON TARİH 20 AĞUSTOS



Birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bu transferde önemli bir aşama kaydetmesi beklenen Beşiktaş Yönetimi'ne, Sergen Yalçın'ın, "Aksi bir durumda orta sahada kendi içimizde çözüm üretebiliriz" dediği de bildirildi. Öncelikle orta saha ve forvet transferlerini çözmek zorunda kalan yönetim, transferler dışında tüm resmi yükümlülükleri de, 20 Ağustos gecesine kadar yerine getirecek.







