Beşiktaş'ta Sörloth ve Uğurcan sonrası transfer kararı!

"İYİ BİR KALECİ VE GENÇ BİR GOLCÜ BULALIM"

Vodafone Park'ta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışına yeniden katılmak için yakaladığı dev fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.Siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın hemen ardından kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, sergilenen futbola tam not verirken, Trabzonspor'u değil, kaleci Uğurcan Çakır'ı yenemediklerini ifade etti. Sörloth'un 90+1'de attığı golle yıkılan siyah-beyazlı idarecilerin, "Bu futbol önümüzdeki dönemde bizi iyi yerlere getirir. Beşiktaş bugün sezonun en iyi futbolunu oynadı ama kaleci Uğurcan yaptığı olağanüstü kurtarışlarla takımını yenilgiden kurtaran isim oldu" ifadelerini kullandıkları belirlendi.Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmada en fazla öne çıkan isimlerin Uğurcan ve Sörloth olduğunu aktardı. Bordo-mavili oyuncuların çok ekstra performans ortaya koyduğunu belirten siyah-beyazlıların, "" diye konuştukları vurgulandı.