Beşiktaş'ta karantina ertelemesi!

Beşiktaş'ta Başkan Çebi dahil 10 kişinin testlerinin ''pozitif'' çıkması nedeniyle oyuncularla yapılacak yeni sözleşme ve indirim görüşmeleri ertelendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta karantina ertelemesi!
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19 Mayıs 2020 09:26
Beşiktaş'ta görüşmeler koronavirüs engeline takıldı... Başkan Ahmet Nur Çebi dahil toplam 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması, siyah-beyazlılarda indirim ve sözleşme yenileme çalışmalarının durmasına neden oldu.

Normal şartlarda Başkan Çebi geçen hafta Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba ile görüşerek kendilerine yeni sözleşmeler sunacaktı. Ayrıca yine başta Burak Yılmaz, Domagoj Vida ve Adem Ljajic olmak üzere yüksek ücret alan tüm oyuncularla bir araya gelerek, indirim konusunu masaya yatıracaktı.

Başkan Çebi bu prosedürün içinde bizzat yer almak istediği için indirim ve sözleşme yenileme görüşmeleri karantina süreci bitene kadar ertelendi.

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