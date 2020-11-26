Beşiktaş'ta Güven Yalçın, derbiye hazır!

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Güven Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi vites arttırdı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın, derbiye hazır!
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26 Kasım 2020 11:18
Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

21 yaşındaki forvet, yükselen form grafiğiyle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a güven veriyor.

Yalçın, yetenekli futbolcuyu hafta sonunda yedek kuvvet olarak kullanmayı planlıyor.



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