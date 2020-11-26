Beşiktaş'ta Güven Yalçın, derbiye hazır!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
21 yaşındaki forvet, yükselen form grafiğiyle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a güven veriyor.
Yalçın, yetenekli futbolcuyu hafta sonunda yedek kuvvet olarak kullanmayı planlıyor.
21 yaşındaki forvet, yükselen form grafiğiyle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a güven veriyor.
Yalçın, yetenekli futbolcuyu hafta sonunda yedek kuvvet olarak kullanmayı planlıyor.