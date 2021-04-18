Beşiktaş'ta golcü yokluğu hissedildi!

Beşiktaş puan kaybettiği karşılaşmalarda Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunu hissetti.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta golcü yokluğu hissedildi!
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18 Nisan 2021 13:41
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Son dönemde beklemediği şekilde puan kaybeden Beşiktaş'ta golcü sıkıntısı baş ağrıttı.

Beşiktaş, A.Gücü maçında Aboubakar'ın ve sadece 3 maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti.

Beşiktaş, Cyle Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı.

26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.



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