Beşiktaş'ta golcü yokluğu hissedildi!

Son dönemde beklemediği şekilde puan kaybeden Beşiktaş'ta golcü sıkıntısı baş ağrıttı.



Beşiktaş, A.Gücü maçında Aboubakar'ın ve sadece 3 maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti.



Beşiktaş, Cyle Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı.



26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.



