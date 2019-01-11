Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.

'un kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttuğunu açıkladı.Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Devre arasında Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta böylece 2. veda gerçekleşmiş oldu.