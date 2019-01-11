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Beşiktaş'ta 2. ayrılık açıklandı

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında zaman zaman süre bulan Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralandı.

Beşiktaş'ta 2. ayrılık açıklandı
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11 Ocak 2019 22:33
Beşiktaş, Fatih Aksoy'un kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttuğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.

Devre arasında Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta böylece 2. veda gerçekleşmiş oldu.


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