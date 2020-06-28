Beşiktaş'ın transferdeki iki hedefi: Mensah ve Hart

Beşiktaş'ın transfer listesi yavaş yavaş netleşiyor. Orta saha için HES Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın peşine düşen siyah beyazlılar, kaleci olarak da Burnley'den Joe Hart'ı istiyor.

Haber; Hürriyet
Beşiktaş'ın transferdeki iki hedefi: Mensah ve Hart
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28 Haziran 2020 10:42
Beşiktaş'ın transfer listesi ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Er'in haberine göre; Orta saha için HES Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın peşine düşen siyah beyazlılar, kaleci olarak da Burnley'den Joe Hart'ı düşünüyor.

Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacak.

Diğer yandan Joe Hart ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yönetim, 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.





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