Beşiktaş'ın Arjantin'den transfer hedefi

Arjantin basını, Beşiktaş'ın İndepentiente'de forma giyen Barboza için devrede olduğunu duyurdu. Oyuncunun 3 milyon dolara serbest kalacağı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; clubaindependiente.com.ar
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Beşiktaş'ın Arjantin'den transfer hedefi
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18 Ocak 2021 13:28
Forvet transferinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da stoper arayışlarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda bu konuda gündeme sürpriz bir isim geldi. Arjantin basını, Independiente forması giyen Alexander Barboza için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti. Haberde, siyah-beyazlıların yanı sıra Başakşehir'in de oyuncuyla ilgilendiği yazıldı Independiente'nin 20 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon dolar karşılığında serbest bırakacağı da kaydedildi.

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan Alexander Barboza, 2019 yılında 3.3 milyon euro karşılığında Independiente'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro... 

 


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