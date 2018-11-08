UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren maçta Malmö ile Sarpsborg, İsveç'te karşı karşıya geldi. İki kuzey takımının mücadelesinden kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Sarpsborg, 63. dakikada Mortensen'in golüyle öne geçerken Malmö, 67'de Antonsson ile skoru eşitledi ve maç 1-1 eşitlikle bitti.
Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükselirken Sarpsborg averajla 2, Malmö ise 3. sırada yer aldı. Grupta Genk'in 7, Beşiktaş'ın 4 puanı bulunuyor.
Grubun 5. haftasında Malmö, sahasında Genk'i konuk edecek. Sarpsborg ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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Sarpsborg, 63. dakikada Mortensen'in golüyle öne geçerken Malmö, 67'de Antonsson ile skoru eşitledi ve maç 1-1 eşitlikle bitti.
Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükselirken Sarpsborg averajla 2, Malmö ise 3. sırada yer aldı. Grupta Genk'in 7, Beşiktaş'ın 4 puanı bulunuyor.
Grubun 5. haftasında Malmö, sahasında Genk'i konuk edecek. Sarpsborg ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın