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Beşiktaş'a İsveç'ten iyi haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta Malmö, İsveç'te Sarpsborg ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'a İsveç'ten iyi haber!
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08 Kasım 2018 22:59
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren maçta Malmö ile Sarpsborg, İsveç'te karşı karşıya geldi. İki kuzey takımının mücadelesinden kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Sarpsborg, 63. dakikada Mortensen'in golüyle öne geçerken Malmö, 67'de Antonsson ile skoru eşitledi ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükselirken Sarpsborg averajla 2, Malmö ise 3. sırada yer aldı. Grupta Genk'in 7, Beşiktaş'ın 4 puanı bulunuyor.

Grubun 5. haftasında Malmö, sahasında Genk'i konuk edecek. Sarpsborg ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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