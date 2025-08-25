Beşiktaş yönetimi Wout Faes için İngiltere'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala transferde vites arttırdı.
Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi Wout Faes için resmi temaslarını sürdürüyor.
ADALI YÖNETİMİ İNGİLTERE'DE
Serdal Adalı yönetimi transfer detaylarını görüşmek üzere İngiltere'ye gitti.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Beşiktaş'ın oyuncuya önerdiği sözleşme ise 3+1 yıllık.
LEICESTER PERFORMANSI
Belçikalı milli futbolcu, kulüp kariyerinde 319 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı.
