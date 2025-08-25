25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Beşiktaş yönetimi Wout Faes için İngiltere'de

Defans hattına güçlendirme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Wout Faes'in transferini görüşmek için İngiltere'ye gitti.

calendar 25 Ağustos 2025 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala transferde vites arttırdı.

Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi Wout Faes için resmi temaslarını sürdürüyor.

ADALI YÖNETİMİ İNGİLTERE'DE

Serdal Adalı yönetimi transfer detaylarını görüşmek üzere İngiltere'ye gitti.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın oyuncuya önerdiği sözleşme ise 3+1 yıllık.

LEICESTER PERFORMANSI

Belçikalı milli futbolcu, kulüp kariyerinde 319 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
