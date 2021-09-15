Beşiktaş yine Alman rakibine yenildi

Beşiktaş, 3 sezon önce Bayern Münih'e mağlup olduğu maçın sonrası Şampiyonlar Ligi'nde yine bir Alman rakibine yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yine Alman rakibine yenildi
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15 Eylül 2021 23:19
Beşiktaş İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından yeni evi Vodafone Park'ta oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında sadece Alman ekiplerine yenildi.

Vodafone Park'ta oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e son 16 turunda 3-1 yenilen Beşiktaş, 3 sezonluk aranın ardından yine bir Alman ekibi olan Borussia Dortmund maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip aynı zamanda Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında tek galibiyetini ise yine bir Alman ekibine karşı aldı. 2017-2018 sezonunda RB Leipzig'i İstanbul'da 2-0 yenen "Kara kartallar", diğer maçlarda Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı.


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