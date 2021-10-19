Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde kaybetti

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi 3. grup maçında Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde kaybetti
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19 Ekim 2021 16:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 18 yaş altı oyuncularının mücadele ettiği UEFA Youth League'de Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz ekibi Sporting Lizbon 3-1 kazandı.

Beşiktaş maça kalede Emre Bilgin, savunmada Egemen Tutar, Emre Aydemir, Okan Ağrap, Serkan Terzi, orta sahada Demir Tıknaz, Emirhan Delibaş, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Semih Kılıçsoy ve forvette Koray Yağcı ile maça başladı.

Sporting, 40. dakikada Diogo Travassos ile öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 Portekiz ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Beşiktaş, 49. dakikada Emirhan Delibaş ile skoru eşitledi. Sporting, 61. dakikada Chico Lamba ve 86. dakikada Justo'nun gollerile maçı kazandı.

Sporting'te 12. dakikada Gilberto Batista kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ta ise Okan Ağrap 44 ve 45+2'deki sarı kartlarıyla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 0 puanda kaldı. Sporting Lizbon ise 5 puana yükseldi.


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