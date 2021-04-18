Beşiktaş Tyler Boyd'u mumla arıyor!

Devre arasında Beşiktaş'tan Sivasspor'a gönderilen Tyler Boyd'un forma giydiği hiçbir maçta Sivasspor yenilmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Tyler Boyd'u mumla arıyor!
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18 Nisan 2021 12:14
Tyler Boyd
Tyler Boyd
Beşiktaş
Sergen Yalçın sağ kanatta N'Koudou'yu yeniden yaratmaya çalışırken, devre arasında Sivasspor'a gönderilen Tyler Boyd üzerine koya koya gidiyor. Boyd'un forma giydiği hiçbir maçta Sivasspor yenilgi yüzü görmedi.

Rıza Çalımbay'ın sağ kanatta kullandığı ABD'li oyuncu 2'şer gol attığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazandırdı, 2-2'lik Galatasaray maçında attığı golle 1 puana etki etti. 

 



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