Beşiktaş Tyler Boyd'u mumla arıyor!

Sergen Yalçın sağ kanatta N'Koudou'yu yeniden yaratmaya çalışırken, devre arasında Sivasspor'a gönderilen Tyler Boyd üzerine koya koya gidiyor. Boyd'un forma giydiği hiçbir maçta Sivasspor yenilgi yüzü görmedi.
Rıza Çalımbay'ın sağ kanatta kullandığı ABD'li oyuncu 2'şer gol attığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazandırdı, 2-2'lik Galatasaray maçında attığı golle 1 puana etki etti.
Rıza Çalımbay'ın sağ kanatta kullandığı ABD'li oyuncu 2'şer gol attığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazandırdı, 2-2'lik Galatasaray maçında attığı golle 1 puana etki etti.