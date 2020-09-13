Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 3 golle kazandı!

Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.



Beşiktaş, Tyler Boyd'un 29. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.



VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısı üzerine monitörden inceleme yapan hakem Ali Şansalan, Flavio'nun Atiba'ya ceza sahası içerisinde faul yaptığını tespit etti ve Brezilyalı oyuncu ikinci sarı kartı nedeniyle oyundan ihraç edildi. Bernard Mensah, kazanılan penaltı vuruşunu 64.dakikada filelerle buluşturdu.



Jeremain Lens, 74. dakikada Dorukhan Toköz'ün asistiyle farkı 3'e çıkardı.



Trabzonspor'un tek golünü Abdülkadir Ömür, Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığı sonrası çabukluğuyla 86. dakikada attı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla, Trabzonspor ise puansız başladı.



Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



TRABZONSPOR'UN 11'İNDE 1 TRANSFER



Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.



Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.



Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.



TRABZONSPOR'DA EKSİK FAZLA



Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.



Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.



Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.



EDDIE NEWTON İLE İLK KEZ



Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.



Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.



Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.



Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.



SERGEN YALÇIN'IN YERİNE MURAT ŞAHİN



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.



TRABZONSPOR, DAHA 'BASKIN' BAŞLADI



Trabzonspor, mücadeleye daha fazla pasla oyunu kontrol etmeye çalışarak başladı. Beşiktaş ise savunma güvenliğini ön planda tutup orta sahasını da savunmasına yakın tutarak başladı. Kanatlarda Hasic ve Tyler Boyd ikilisiyle hızlı hücumlar deneyen Beşiktaş, ilk dakikalarda aradığı fırsatı bulamadı.



Bordo mavili ekip, merkezi kalabalık tutan Beşiktaş'a karşı Trabzonspor kanatlardan ortalarla gol fırsatları aradı. Beşiktaş'ta ise Vida ve Welinton'un başarılı müdahaleleri nedeniyle Trabzonspor aradığı golü bulamadı.



BEŞİKTAŞ, İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU



20. dakikadan itibaren Beşiktaş, daha fazla pas yapmaya ve oyuna ortak olmaya başladı. Siyah beyazlılar, oyun içerisinde daha etkili olmaya başladıktan sonra golü de buldu.



Atiba Hutchinson'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, Serkan Asan'ı ekarte ederek ceza alanına gelmeden sol çaprazdan sağ ayağıyla etkili bir şut çekti. Hüseyin Türkmen'e de çarparak havalanan meşin yuvarlak, Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluştu.



Trabzonspor, Beşiktaş'ın golünden sonra yaptığı baskıyı ve gol arayışlarını artırdı. Trabzonspor'un baskısına rağmen Beşiktaş, kalesinde pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.



İKİNCİ YARI FAULLERLE BAŞLADI



Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ikinci yarıya Kamil Ahmet ve Abdurrahim Dursun değişikliğiyle başladı.



Beşiktaş'ta sakatlanan Oğuzhan'ın yerine 50. dakikada Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu. Sık sık faullerle kesilen ikinci yarının ilk 10 dakikasının ardından Beşiktaş, gol aramaya başladı.



CÜNEYT ÇAKIR UYARDI, PENALTI KARARI GELDİ



61. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası, Beşiktaş penaltı kazandı.



Flavio Da Silva'nın, Atiba Hutchinson'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.



Flavio, bu pozisyonda ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Topun başına gelen Mensah, 64'te Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.



JEREMAIN LENS GİRER GİRMEZ ATTI



Trabzonspor 2-0'dan sonra 9 dakika boyunca Beşiktaş kalesinde baskı kurdu ancak Beşiktaş, savunmasının başarısıyla skoru tutmayı başardı. Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin, 72de oyuna iki müdahale birden yaptı. Cyle Larin ve Ajdin Hasic'in yerine Umut Nayir ve Jeremain Lens dahil oldu.



Değişiklikten 2 dakika sonra Beşiktaş, golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Dorukhan Toköz bekletmeden yerden pasını ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Jeremain Lens, Abdurrahim Dursun'dan önce davranarak ön direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı ve skor 3-0'a geldi.



BEŞİKTAŞ, OYUNU TUTTU



Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-0'dan sonra forveti Ekuban'ı oyundan alarak yerine stoper Edgar Ie'yi oyuna dahil etti. Beşiktaş'ta ise Bernard Mensah ve Tylre Boyd'un yerine Adem Ljajic ve Atakan Üner girdi.



Beşiktaş, son 10 dakika boyunca oyunu tutmayı başardı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR SKORU BELİRLEDİ



Trabzonspor'un tek golünü Abdülkadir Ömür, Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığı sonrası çabukluğuyla 86. dakikada attı.



Süper Lig'in ilk haftasının en çok merak edilen maçını Beşiktaş, deplasmanda 3-0 kazanmayı başardı.



