04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'tan transfer atağı!

Transfer döneminin son günlerine girilirken yabancı kontenjanında yer açan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 04 Eylül 2025 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 10:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan transfer atağı!
Son olarak Keny Arroyo'yu Cruzeiro'ya gönderen Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

Yabancı kontenjanında iki kişilik yer açan siyah-beyazlılar, yeni hamleler için taarruza geçti.

RAYAN İÇİN TEKLİF

Beşiktaş, Vasco da Gama forması giyen sağ kanat Rayan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 2006 doğumlu Brezilyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.



WESLEY LİSTEDE

Al Nassr forması giyen ve daha önce de Beşiktaş'a önerilen Wesley de transfer listesinde yer alıyor. Suudi Arabistan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

DISASI İÇİN GİRİŞİM

Beşiktaş ayrıca Chelsea'de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki stoper Axel Disasi'nin durumunu da sordu. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
