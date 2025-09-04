Beşiktaş'tan transfer atağı!

Son olarak Keny Arroyo'yu Cruzeiro'ya gönderen Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.





Yabancı kontenjanında iki kişilik yer açan siyah-beyazlılar, yeni hamleler için taarruza geçti.





RAYAN İÇİN TEKLİF



Beşiktaş, Vasco da Gama forması giyen sağ kanat Rayan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 2006 doğumlu Brezilyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

WESLEY LİSTEDE



Al Nassr forması giyen ve daha önce de Beşiktaş'a önerilen Wesley de transfer listesinde yer alıyor. Suudi Arabistan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.





DISASI İÇİN GİRİŞİM



Beşiktaş ayrıca Chelsea'de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki stoper Axel Disasi'nin durumunu da sordu. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.



