Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür

Beşiktaş Kulübü, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara yoğun ilgi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür
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13 Temmuz 2022 13:55
Beşiktaş Kulübü, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu için satışa çıkan kombine biletlerimize yoğun ilgi göstererek 2 saat içinde tükenme noktasına getiren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kombine bilet almak isteyen taraftarlarımızı tükenmeden kombine bilet almaya ve yeni sezonda tüm güçleriyle futbol takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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