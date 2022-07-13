Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür

Beşiktaş Kulübü, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.



Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu için satışa çıkan kombine biletlerimize yoğun ilgi göstererek 2 saat içinde tükenme noktasına getiren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kombine bilet almak isteyen taraftarlarımızı tükenmeden kombine bilet almaya ve yeni sezonda tüm güçleriyle futbol takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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