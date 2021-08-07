Beşiktaş'tan Steven Caulker açıklaması

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, "Fenerbahçe, Steven Caulker'i Beşiktaş'a kiralık önerdi" haberlerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş'tan Steven Caulker açıklaması
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07 Ağustos 2021 22:50
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, "Fenerbahçe, Steven Caulker'i Beşiktaş'a kiralık önerdi" şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı yönetici, Steven Caulker haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Emre Kocadağ canlı yayında "Steven Caulker için Fenerbahçe'den bize bir teklif gelmedi. Sezon bittikten sonra görüştük ama sonra defter kapandı. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu, konuşmak bize yakışmaz." ifadelerini kullandı.


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