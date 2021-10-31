Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

N'KOUDOU VE JOSEF DÖNÜYOR

BATSHUAYI 10 GÜN YOK

ROSIER, KRİTİK MAÇLARDA OYNAMAYACAK

PJANIC DE LIZBON'DA YOK

Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in sakatlandığını açıkladı."Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."Beşiktaş'ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou formasına kavuşuyor.Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanlara başladı. N'Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.Hatayspor maçında sahaya çıkamayan Josef de Souza da takımla çalışmalara katıldı.NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.Valentin Rosier'in de Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında oynaması beklenmiyor.Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum." demişti.