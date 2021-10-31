Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı öncesi N'Koudou ve Josef'ten iyi haber gelirken, Batshuayi ve Rosier'in ise sakatlık açıklamaları yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 14:26
Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in sakatlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

N'KOUDOU VE JOSEF DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou formasına kavuşuyor.

Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanlara başladı. N'Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.

Hatayspor maçında sahaya çıkamayan Josef de Souza da takımla çalışmalara katıldı.

BATSHUAYI 10 GÜN YOK

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

ROSIER, KRİTİK MAÇLARDA OYNAMAYACAK

Valentin Rosier'in de Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında oynaması beklenmiyor.

PJANIC DE LIZBON'DA YOK

Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum." demişti.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.