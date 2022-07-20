Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile kombine satışları hakkında bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 Sezonu Vodafone Park kombine satışlarının, 27 Temmuz Çarşamba Günü saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.
AHMET NUR ÇEBİ MESAJ VERMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon kombinelere yoğun ilgi olmasını beklediğini ifade etmişti. Geride bıraktığımız günlerde ise Beşiktaş, taraftarlarına yoğun ilgiden dolayı teşekkür etmişti.
KOMBİNELER KAÇ PARA?
1.Kategori 9.900 TL
2.Kategori 8.900 TL
3.Kategori 7.400 TL
4.Kategori 6.400 TL
5.Kategori 5.900 TL
6.Kategori 4.900 TL
Doğu Üst 3.500 TL
7.Kategori 2.500 TL
8.Kategori 2.400 TL
Kuzey Üst 1.800 TL
Vip 100 30.000 TL
Vip 101 -126 25.000 TL
AHMET NUR ÇEBİ MESAJ VERMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon kombinelere yoğun ilgi olmasını beklediğini ifade etmişti. Geride bıraktığımız günlerde ise Beşiktaş, taraftarlarına yoğun ilgiden dolayı teşekkür etmişti.
KOMBİNELER KAÇ PARA?
1.Kategori 9.900 TL
2.Kategori 8.900 TL
3.Kategori 7.400 TL
4.Kategori 6.400 TL
5.Kategori 5.900 TL
6.Kategori 4.900 TL
Doğu Üst 3.500 TL
7.Kategori 2.500 TL
8.Kategori 2.400 TL
Kuzey Üst 1.800 TL
Vip 100 30.000 TL
Vip 101 -126 25.000 TL
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