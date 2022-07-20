Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile kombine satışları hakkında bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 Sezonu Vodafone Park kombine satışlarının, 27 Temmuz Çarşamba Günü saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.



AHMET NUR ÇEBİ MESAJ VERMİŞTİ



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon kombinelere yoğun ilgi olmasını beklediğini ifade etmişti. Geride bıraktığımız günlerde ise Beşiktaş, taraftarlarına yoğun ilgiden dolayı teşekkür etmişti.



KOMBİNELER KAÇ PARA?



1.Kategori 9.900 TL

2.Kategori 8.900 TL

3.Kategori 7.400 TL

4.Kategori 6.400 TL

5.Kategori 5.900 TL

6.Kategori 4.900 TL

Doğu Üst 3.500 TL

7.Kategori 2.500 TL

8.Kategori 2.400 TL

Kuzey Üst 1.800 TL

Vip 100 30.000 TL

Vip 101 -126 25.000 TL





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